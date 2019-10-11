Польский лицей - дверь в хорошее будущее для ребенка

Последние 7 лет образование в Польше стало настоящим хитом для украинцев. И если раньше можно было получить только высшее европейское образование, то сейчас и среднее. Подростки после 9-го класса отдают предпочтение обучению в лицеях/техникумах, считая это лучше классических 11 лет школьного образования.

Обучение в польском liceum ogólnokształcące длится 4 года и представляет собой профильное образование. Дети углубленно изучают интересующие их предметы, которые чередуются с общеобразовательными и двумя иностранными языками. Уроки проходят с понедельника по пятницу, без заочного обучения. Студенты из украины находятся в группе со студентами из польши, что позволяет быстрее влиться в коллектив и досконально выучить польский язык.

Учеба в польском лицее дает право украинским студентам участвовать в практиках по выбранной специальности, посещать дополнительные занятия для развития, а также получать стипендии за заслуги перед учебным заведением. Это отличная возможность на протяжении 4-х лет стать полностью самостоятельным взрослым человеком с планом на будущее.

После лицея студенты получают европейский аттестат, который дает возможность поступить в любой университет Европы, как полноценному гражданину. Это очень удобно, учитывая, что в лицее студент выбирает свою профессию, а затем может продолжить ее изучать углубленно в университете.

Все лицеи в Польше имеют свои плюсы и минусы. Очень тяжело выделить лучшие учебные заведения, так как они предлагают свои индивидуальные программы. Учебные заведения Варшавы, Кракова, Люблина и других городов Польши открывают свои двери для младшего поколения украинцев.

Особенности поступления абитуриентов Украины

Несмотря на то, что Украина не является членом Евросоюза, для украинцев правила поступления такие же, как и для поляков. Чтобы стать студентом польского лицея достаточно иметь аттестат после окончания 9-го класса и сертификат владения польским языком на уровне минимум В1.

Очевидно, что первыми в очереди на поступление стоят, конечно же, граждане Польши. Для украинцев же иногда проводят собеседование или поступление на конкурсной основе. Как и поляки, абитуриенты из Украины имеют право на бесплатное обучение. Оплата будет только на проживание и питание. Получить бесплатное европейское образование - это отличный шаг в будущее.

С поступлением еще в Украине вам помогут Slavic Languages Center. На базе компании существуют специальные курсы польского языка, после которых вы получите сертификат, что принимают во всех европейских учебных заведениях. Также Slavic Languages Center поможет вам собрать все нужные документы, получить визу и уехать в Польшу без каких-либо проблем.

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