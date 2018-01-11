Портативные и шпионские видеокамеры для скрытого наблюдения за объектом

Чтобы обеспечить сохранность любого объекта, наблюдать за работой персонала или всегда держать под контролем детей используются портативные видеокамеры для скрытого наблюдения. Благодаря миниатюрным размерам устройство можно замаскировать под предметы обихода. Шпионские камеры, установленные в необходимом месте, будут оставаться незамеченными, обеспечивая непрерывную съемку независимо от окружающей обстановки.

Критерии выбора шпионских видеокамер

Выбирая портативную видеокамеру для скрытого наблюдения стоит учесть несколько важных критериев, от которых зависят функциональные возможности устройства:

Разрешение напрямую влияет на качество фото и видеосъемки. Чем выше разрешение, тем качественнее будет запись, поэтому стоит обратить внимание на устройства, снимающие в HD и FullHD качестве.

Угол обзора камеры определяет территорию, которая будет попадать в кадр. Параметр обычно находится в пределах 110-170 градусов. Чтобы получить запись более высокого качества, лучше выбрать камеру с меньшим углом обзора, так как при большом угле съемка может искажаться.

Шпионские видеокамеры оборудуют инфракрасными датчиками, обеспечивающими возможность ночной съемки. Чем больше ИК-датчиков, тем лучше съемка в темное время суток.

Объем поддерживаемой карты памяти определяет время беспрерывной записи. Большинство устройств поддерживают карты с объемом 32-128 Гб.

Наличие модулей Wi-Fi или GSM позволит не только записывать происходящее на карту памяти, но и следить за объектом в режиме реального времени. Данные могут передаваться в любую точку мира по интернету.

Мощность аккумулятора определяет время бесперебойной работы устройства.

Дополнительные функции беспроводных видеокамер

Беспроводные камеры для скрытой съемки могут обладать различным функционалом, значительно расширяющим возможности эксплуатации устройств. В зависимости от сферы использования могут потребоваться дополнительные функции, наличие которых следует обязательно уточнить перед покупкой.

Встроенный датчик движения позволяет экономить заряд батареи и память устройства. Благодаря работе датчика запись начинается при появлении активности в кадре и останавливается после прекращения движения.

Функция цикличной записи обеспечивает непрерывность съемки в случае заполнения карты памяти. Новые данные записываются поверх старой записи.

Некоторые модели имеют функцию записи на подзарядке, что очень важно при необходимости организации системы круглосуточного скрытого наблюдения. Работа такого устройства не зависит от уровня заряда батареи.

Купить беспроводную видеокамеру для создания системы скрытого наблюдения можно в интернет-магазине. Цена устройства зависит от вышеперечисленных параметров и наличия дополнительных функций. Важно определиться, для каких целей приобретается камера, чтобы подобрать подходящее устройство по оптимальной стоимости, не переплачивая за ненужные опции.