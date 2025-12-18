Обзор Fujida Zoom Hit S Duo WiFi. Двухканальный видеорегистратор с информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор Fujida Zoom Hit S Duo WiFi идет в комплекте с тыльной камеры, используемой для помощи во время парковки и фиксации дорожного движения позади автомобиля. Оснащено устройство GPS модулем, оповещающим о приближении к комплексам видеофиксации в России и СНГ. За работу и двухканальную видеосъемку в разрешении Full HD с поддержкой WDR отвечает производительный процессор Mstar 8339 и матрица GalaxyCore GC 2053. К видеорегистратору можно подключаться при помощи фирменного мобильного приложения для обновления базы данных и загрузки записанных файлов в память смартфона.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. на лицевой стороне изображение видеорегистратора с пометкой по наличию в комплекте карты памяти, на внутренней подробные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает тыльную камеру с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительные пластины двухстороннего скотча, фиксаторы для кабеля, лопатка для проведения скрытого монтажа, тряпичный мешок, салфетку из микрофибры.

Зарядное устройство в прикуриватель с длиной кабеля 3 метра, позволит организовать в салоне скрытый подвод кабеля. Для этого также в комплекте идут пластиковые держатели. На нем есть сквозной USB, через который можно запитать еще одно устройство или зарядить смартфон.

Карта памяти формата microSD объемом 32 Гбайт. Скоростная, позволяет беспрерывно писать видео в высоком битрейте с двух камер.

Комплектное крепление выполнено в виде компактной площадки с двухсторонним скотчем. Для соединения с видеорегистратором используется быстросъемный магнитный замок.

Вторую камеру можно установить внутри или снаружи салона автомобиля. Длина кабеля подключения 5 метров.

Все разъемы подсоединяются в основании крепления на лобовое стекло. Аккуратно и в салоне не будет свисающих проводов.

Внешний вид

Компактный корпус из пластика черного цвета с практичным матовым покрытием. На лицевой стороне объектив, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз, с поляризационным CPL-фильтром, увеличивающим цветовую насыщенность и устраняющим блики.

На лицевой стороне отсутствуют броские декоративные элементы. Установленным на лобовом стекле не привлекает к себе внимание со стороны улицы. Можно будет оставлять на время парковки и при этом поддерживается съемка по событию: движение или удар.

Четыре механические кнопки на нижней грани. Разобрались с управлением быстро, в комплекте есть подробная инструкция на русском языке. Справа еще одна кнопка и слот для установки карты памяти.

Сторона водителя у Fujida Zoom Hit S Duo WiFi занята 2.35 дюймовым дисплеем. Контрастное изображение, которое хорошо читаемо в дневное и ночное время.

Управление

Меню на русском языке. Две вкладки: видеосъемка и GPS-информатор. В первой можно включить Wi-Fi. Разрешение и длительность съемки. Дополнительные параметры, включение и отключение режимов работы.

Изменение работы информатора. Несколько предустановленных режимов оповещения. Включение и отключение голосовых уведомлений. Фильтр скорости. Выбор допустимого разрешение. Отключение оповещения по отдельным типам комплексов.

Приложение

Тесты

Для iPhone и Android смартфонов доступно бесплатное приложение, установив его на смартфон и подключившись к точке доступа Wi-Fi получаем дистанционное соединение с видеорегистратором. Обновленное приложение с удобным интерфейсом. Просмотр потокового изображения с камеры. Вывод отснятых файлов с выгрузкой в память смартфона, защитой от перезаписи и удаления. Управление параметрами работы видеорегистратора. Обновление базы камер проходит не снимая с лобового стекла. Производитель выпускает обновления регулярно.Установленный в Fujida Zoom Hit S Duo WiFi модуль GPS используется для вывода предупреждения при приближении к стационарным комплексам на дорогах России и СНГ. Выводятся оповещения по камерам контроля скорости, средней скорости, светофоров, выделенной полосы и других типов. В повседневной эксплуатации в городских условиях с ним можно будет не ставить отдельный радар-детектор.

Оповещение включает визуальную информацию на экране с данными по разрешенной скорости на участке, расстоянию до камеры и ее тип, а также текущую скорость.

Дневная съемка Fujida Zoom Hit S Duo WiFi

Вторая камера день Fujida Zoom Hit S Duo WiFi

Ночная съемка Fujida Zoom Hit S Duo WiFi

Вторая камера ночь Fujida Zoom Hit S Duo WiFi

Итоги

Оба канала видеорегистратор пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Высокая детализация и резкость по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы при движении на скорости. Угол обзора 170 градусов охватает до пяти полос движения.Fujida Zoom Hit S Duo WiFi – двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором. Богатая комплектация с картой памяти, набором для скрытого монтажа в салоне, защитная пленка для лобового стекла, тряпичный мешок для переноски и салфетка из микрофибры. Поляризационный CPL-фильтр, двухканальная Full HD съемка, приложение для смартфона и точка доступа Wi-Fi, суперкондесатор для безопасной эксплуатации в широком температурном диапазоне, магнитное крепление.