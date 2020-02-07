Портативный блендер Xiaomi Deerma Juicer

Компания Xiaomi выпустила портативный блендер Deerma Juicer.

Блендер Deerma Juicer работает без проводов и легко поместится в сумку или чемодан.

Xiaomi Deerma Juicer может пригодится для приготовления смузи из овощей или фруктов, детского питания, спортивных коктелей, особенно если вы находитесь в поездках.

В комплекте поставляется чаша объемом 400 мл и весить при этом блендер всего 0.6 кг. Для приготовления напитков, внутри блендера Xiaomi Deerma Juicer разместили аккумулятор емкостью 1500 мАч, которого хватит для приготовлении 6 порции напитка.

Блендер Xiaomi Deerma Juicer можно купить на китайской площадке AliExpress за 24 доллара.