Представлен комбо-видеорегистратор Inspector Piranha

Inspector представляет комбо-устройство, оснащенное современным плоским рупором в виде патч-антенны при сохранении доступной цены- Inspector Piranha. Модель обладает улучшенным качеством съемки Full HD (1080p), особенно в темное время суток, и увеличенным углом обзора до 135°. Основное отличие от большинства актуальных моделей - это отсутствие сигнатурного распознавания сигналов радаров.

детектирование радаров в К-диапазоне, включая "Стрелку", прием лазерных (L) радаров, а также радаров Х-диапазона;

интеллектуальный режим IQ;

оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер;

расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;

встроенный модуль GPS/GLONASS;

улучшенная видеосъемка Full HD (1080p, до 18 Мбит/сек.);

стеклянный объектив с ИК-напылением и углом обзора 135°;

поддержка карт памяти до 256 Гб (более 40 часов непрерывной видеозаписи)

При этом устройство оснащено всеми ключевыми функциями современных комбо-устройств:Произведено в Южной Корее. Ориентировочная стоимость - 9 990 руб.