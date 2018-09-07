Представлен радар-детектор DIGMA SafeDrive T-600

DIGMA, ведущий производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый радар-детектор DIGMA SafeDrive T-600. Устройство отличает возможность работы в широком диапазоне частот, высокое корейское качество и доступная цена. DIGMA SafeDrive T-600 обладает приятным голосом для предупреждения о внешних полицейских радарах и систем мониторинга. Сборка устройств осуществляется в Южной Корее, что гарантирует высокий уровень надёжности и качества. Доступны для отслеживания все современные типы радаров на территории России и СНГ, включая стационарные, мобильные, маломощные и лазерные радары, а также все виды комплекса «Стрелка». Высокая дальность обнаружения радаров и комплексов «Стрелка» позволяет фиксировать за 1000 метров. Наибольший комфорт водителя обеспечивает удобный пользовательский интерфейс.

Радар-детектор SafeDrive T-600 имеет шесть уровней сигнала, которые можно регулировать. В устройстве предусмотрено три режима работы, в зависимости от типа местности и уровня чувствительности: два вида фиксации в городе и отслеживание на трассе. Также есть 3 режима звукового оповещения: автоприглушение, экстраприглушение и приглушение выключено. Для минимизации фиксации ложных срабатываний от датчиков движений, автоматических дверей и устройств контроля слепых зон в радар-детектор установлена система фильтрации обрабатываемых сигналов. SafeDrive T-600 обладает стильным дизайном и приятным серым цветом, который удачно впишется в интерьер любого автомобиля. Простой для понимания LED-экран показывает информацию о текущих режимах устройства, детектируемых сигналах, их диапазонах, и уровне мощности. Устройство обладает небольшим размером 74х108х30 мм и весом в 117 г. Входящие в комплект средства крепления позволяют быстро прикрепить радар-детектор на лобовое стекло или приборную панель автомобиля. В комплектацию входят: радар-детектор, кабель питания CLA с предохранителем, крепление на лобовое стекло автомобиля, липучки для установки на приборную панель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.