Представлен сигнатурный радар-детектор Inspector TAU S

Inspector представляет сигнатурный радар-детектор классического формата - TAU S. Новинка 2019 года оснащена горизонтальным рупором повышенной чувствительности. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ.
Произведено в Южной Корее
Устройство обладает расширенным функционалом:
- сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости;
- сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);
- детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, "Арена"), а также радаров Х-диапазона;
- интеллектуальный режим IQ;
- оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер России и стран СНГ;
- расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
- встроенный модуль GPS;
Произведено в Южной Корее