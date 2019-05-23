Представлен сигнатурный радар-детектор Inspector TAU S

2019-05-23, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Inspector TAU S; [76]
Inspector представляет сигнатурный радар-детектор классического формата - TAU S. Новинка 2019 года оснащена горизонтальным рупором повышенной чувствительности. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ.

Устройство обладает расширенным функционалом:
  • сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости;
  • сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);
  • детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, "Арена"), а также радаров Х-диапазона;
  • интеллектуальный режим IQ;
  • оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер России и стран СНГ;
  • расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
  • встроенный модуль GPS;
Ориентировочная стоимость устройства -7400 рублей.
Произведено в Южной Корее

Комментарии:
Владельцы PlayStation 5 и PS4 смогут игр...
Владельцы PlayStation 5 и PS4 смогут игрSony планирует реализовать совместный мультиплеер для пользователей PlayStation 5 и PlayStation 4. ...
Xiaomi Mi 8 с обновлением MIUI 10 9.5.22...
Xiaomi Mi 8 с обновлением MIUI 10 9.5.22Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 9.5.22 для прошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, которая ул...
Riot Games выпустит мобильную League of ...
Riot Games выпустит мобильную League of Компания Riot Games планирует выпустить мобильную версию своей MOBA-игры League of Legends. ...
ZTE Blade A5 2019 восьмиядерным процессо...
ZTE Blade A5 2019 восьмиядерным процессоКитайская компания ZTE анонсировала новый ультрабюджетный смартфон Blade A5 2019. ...
Samsung анонсировал тонкий модуль камеры...
Samsung анонсировал тонкий модуль камерыКорейский производитель Samsung решил не отставать от своих конкурентом и также анонсировал мобильный мод...
Опубликованы первые фото чехлов для iPho...
Опубликованы первые фото чехлов для iPhoАвторитетный инсайдер Бенджамин Гескин поделился фотографиями прозрачных чехлов для еще не представленных...
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play вышел ...
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play вышел В России стартовали продажи недорогого смартфона Xiaomi Mi Play, оцененного в 12 990 рублей. Напомним, чт...
Концептуальные наушники Aura PEBL...
Концептуальные наушники Aura PEBLЭтот набор концептуальных наушников - Aura PEBL, был разработан для будущего, которое сосредоточено вокру...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 годуОбзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 году
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?
Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни
Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонкаОбзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor