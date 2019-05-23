Представлен сигнатурный радар-детектор Inspector TAU S

Inspector представляет сигнатурный радар-детектор классического формата - TAU S. Новинка 2019 года оснащена горизонтальным рупором повышенной чувствительности. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ.

сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости;

сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);

детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, "Арена"), а также радаров Х-диапазона;

интеллектуальный режим IQ;

оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер России и стран СНГ;

расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;

встроенный модуль GPS;

Устройство обладает расширенным функционалом:Ориентировочная стоимость устройства -7400 рублей.Произведено в Южной Корее