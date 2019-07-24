Представлен сигнатурный радар-детектор Inspector Spirit

Inspector представляет флагман 2019 г., Inspector Spirit -сигнатурный радар-детектор революционного формата, оснащенный современным плоским рупором в виде патч-антенны. Уникальность этой модели состоит в использовании полноцветного ЖК-экрана диагональю 2.4" со специально разработанным графическим дизайном интерфейса, который впервые предоставит пользователю максимальную информативность, недоступную OLED-экранам. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ.

сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости;

сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);

детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, "Арена"); -

интеллектуальный режим IQ;

оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер России и стран СНГ;

расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;

встроенный модуль GPS/GLONASS;

еженедельное обновление базы данных GPS координат.

Устройство обладает расширенным функционалом:Произведено устройство в Южной Корее, появится в продаже в августе 2019 года. Ориентировочная стоимость - 8000 руб.