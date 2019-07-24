Представлен сигнатурный радар-детектор Inspector Spirit

2019-07-24, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Inspector Spirit; [85]
Inspector представляет флагман 2019 г., Inspector Spirit -сигнатурный радар-детектор революционного формата, оснащенный современным плоским рупором в виде патч-антенны. Уникальность этой модели состоит в использовании полноцветного ЖК-экрана диагональю 2.4" со специально разработанным графическим дизайном интерфейса, который впервые предоставит пользователю максимальную информативность, недоступную OLED-экранам. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ.

Устройство обладает расширенным функционалом:
  • сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости;
  • сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);
  • детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, "Арена"); -
  • интеллектуальный режим IQ;
  • оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер России и стран СНГ;
  • расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
  • встроенный модуль GPS/GLONASS;
  • еженедельное обновление базы данных GPS координат.
Произведено устройство в Южной Корее, появится в продаже в августе 2019 года. Ориентировочная стоимость - 8000 руб.

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