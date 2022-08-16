Представлена 4K веб-камера Insta360 Link с возможностью записи на 360 градусов

Веб-камера оснащена двумя внешними микрофонами с шумоподавлением. Устройство поддерживает стандарт HDR, но не в 4K, а в разрешении Full HD. Кроме того, Insta360 Link имеет фазовый автофокус (PDAF), поэтому он может мгновенно сфокусироваться на пользователе.
Insta360 Link также работает вертикально, что может быть очень полезно для жизни в социальных сетях, таких как Instagram или TikTok. Еще одной интересной особенностью является то, как он фокусируется на доске на сцене, чтобы делиться информацией в презентации. Кроме того, новая веб-камера Insta360 также распознает управление жестами. Insta360 Link совместим с macOS и Windows.
Insta360 Link уже продается за 300 долларов.