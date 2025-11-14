Представлена экшн -камера DJI Osmo Action 6

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo Action 6, главной особенностью которой является новый 1/1,1-дюймовый CMOS- датчик изображения с динамическим диапазоном 13,5 ступеней экспозиции. Новинку также оснастили объективом с углом обзора 155° и переменной диафрагмой от f/2.0 до f/4.0, записью видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и соотношением сторон 16:9 и 60 к/с при соотношении сторон 1:1, возможностью снимать фотографии с разрешением 38 Мп, передним 1,46-дюймовым и тыльным 2,5-дюймовым OLED-дисплеями с пиковой яркостью 800 нит, водонепроницаемостью до 20 метров, аккумулятором ёмкостью 1950 мАч (7,5 Втч) и автономностью до 240 минут. Цена камеры на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 420 долларов за базовый комплект с камерой, одним аккумулятором и стандартными креплениями.