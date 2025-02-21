Доступная альтернатива GoPro. Обзор и тесты DIGMA DiCam 870…

Сегодня героем будет «народная» альтернатива камере GoPro, позволяющая снимать видео в разрешении 4К 60 кадров в секунду с оптикой Sony, цифровой стабилизацей, а также двумя цветными полнофункциональными экранами. Возможности подводной съемки с аксессуарами из стартового комплекта, управлением через приложение, Slow motion и Timelapse, поддержка емких карт памяти, функция веб-камеры.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и QR-ссылкой на программное обеспечением. Комплект включает защитный бокс, различные типы крепежа, рамку, ремешки, сменные площадки с 3М-скотчем, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Набор крепежа позволит не только погружать камеру на глубину до 30 метров, крепить на шлеме, руле и других поверхностях. Полная совместимость с распространённым типа крепежа для экшн-камер и фототехники.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость у нее аккуратное внешнее исполнение и хорошее качество сборки. Внешние поверхности цепкие, софт-тач. Из рук не выскальзывает, все основные элементы в пределах быстрого доступа.

На лицевой стороне объектив квадратной формы. Установлен объектив из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов. Рядом цветной экран.

Боковые грани с поперечными насечками, улучшающими хват. Распределены механические кнопки с маркировкой, нажимаются с небольшим усилием. Случайные нажатия исключены. Есть встроенный микрофон, он достаточно чувствителен. Пальцами не перекрывается. Динамик для просмотра отснятых роликов и вывода звуковых уведомлений.

На левой грани разъем USB-C, HDMI выход, слот для карты памяти. Разъемы не закрыты заглушкой, погружать камеру в воду без защитного бокса нельзя.

Под крышкой у DIGMA DiCam 870 отсек для хранения аккумулятора. У комплектного маркировка DC-L1. Емкость 900 мАч 3.7В.

Настройки

На стороне пользователя цветной дисплей с широкими углами обзора. Выводится ключевая рабочая информация и активное разрешение съемки.Через встроенное меню можно менять разрешение съемки, управлять записью голоса и стабилизацией.

Включить фильтрацию шума, активировать ночную съемку. Откорректировать вручную экспозицию и яркость.

Специальный режим для подводной съемки. Изменения угла съемки, можно убрать рыбий глаз отрезав часть изображения.

Софт

Режим работы видеорегистратором, будет актуально для автомобиля, велосипеда, самоката, мотоцикла. Коррекция искажений. Дополнительные эффекты.DIGMA DiCam 870 оснащена модулем Wi-Fi и сопровождается приложением iSmart DV2, позволяя подключаться со смартфона дистанционно. Добавить можно несолько камер.

Просмотр потокового изображения. Запуск видеосъемки. Смена разрешения. Фотоснимок и съемка с таймером.

Базовый набор настроек. Можно выставить ключевые параметры съемки.

Вывод отснятых файлов и возможность переноса их в память смартфона.

Тесты

Дневная съемка со стабилизацией. 4К разрешение 60 кадров в секунду

Дневная съемка. 4К разрешение 60 кадров в секунду

Ночная съемка

Итоги

Установлен сенсор SONY IMX386. Мы провели съемку в нескольких сценариях, позволяющих оценить работы.DIGMA DiCam 870 – недорогая экшн-камера с двумя экранами, набором аксессуаров в комплекте, съемкой в 4К 60FPS, Wi-Fi с приложением для смартфона, набором режимов съемки под разные сценарии, включая видеорегистратор и веб-камеру.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:2W5zFHGgyvQ