Доступная альтернатива GoPro. Обзор и тесты DIGMA DiCam 870

Сегодня героем будет «народная» альтернатива камере GoPro, позволяющая снимать видео в разрешении 4К 60 кадров в секунду с оптикой Sony, цифровой стабилизацей, а также двумя цветными полнофункциональными экранами. Возможности подводной съемки с аксессуарами из стартового комплекта, управлением через приложение, Slow motion и Timelapse, поддержка емких карт памяти, функция веб-камеры.

DIGMA DiCam 870

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и QR-ссылкой на программное обеспечением. Комплект включает защитный бокс, различные типы крепежа, рамку, ремешки, сменные площадки с 3М-скотчем, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA DiCam 870

Набор крепежа позволит не только погружать камеру на глубину до 30 метров, крепить на шлеме, руле и других поверхностях. Полная совместимость с распространённым типа крепежа для экшн-камер и фототехники.

DIGMA DiCam 870

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость у нее аккуратное внешнее исполнение и хорошее качество сборки. Внешние поверхности цепкие, софт-тач. Из рук не выскальзывает, все основные элементы в пределах быстрого доступа.

DIGMA DiCam 870

На лицевой стороне объектив квадратной формы. Установлен объектив из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов. Рядом цветной экран.

DIGMA DiCam 870

Боковые грани с поперечными насечками, улучшающими хват. Распределены механические кнопки с маркировкой, нажимаются с небольшим усилием. Случайные нажатия исключены. Есть встроенный микрофон, он достаточно чувствителен. Пальцами не перекрывается. Динамик для просмотра отснятых роликов и вывода звуковых уведомлений.

DIGMA DiCam 870

На левой грани разъем USB-C, HDMI выход, слот для карты памяти. Разъемы не закрыты заглушкой, погружать камеру в воду без защитного бокса нельзя.

DIGMA DiCam 870

Под крышкой у DIGMA DiCam 870 отсек для хранения аккумулятора. У комплектного маркировка DC-L1. Емкость 900 мАч 3.7В.

DIGMA DiCam 870

На стороне пользователя цветной дисплей с широкими углами обзора. Выводится ключевая рабочая информация и активное разрешение съемки.

Настройки

Через встроенное меню можно менять разрешение съемки, управлять записью голоса и стабилизацией.

DIGMA DiCam 870

Включить фильтрацию шума, активировать ночную съемку. Откорректировать вручную экспозицию и яркость.

DIGMA DiCam 870

Специальный режим для подводной съемки. Изменения угла съемки, можно убрать рыбий глаз отрезав часть изображения.

DIGMA DiCam 870

Режим работы видеорегистратором, будет актуально для автомобиля, велосипеда, самоката, мотоцикла. Коррекция искажений. Дополнительные эффекты.

Софт

DIGMA DiCam 870 оснащена модулем Wi-Fi и сопровождается приложением iSmart DV2, позволяя подключаться со смартфона дистанционно. Добавить можно несолько камер.

DIGMA DiCam 870

Просмотр потокового изображения. Запуск видеосъемки. Смена разрешения. Фотоснимок и съемка с таймером.

DIGMA DiCam 870

Базовый набор настроек. Можно выставить ключевые параметры съемки.

DIGMA DiCam 870

Вывод отснятых файлов и возможность переноса их в память смартфона.

DIGMA DiCam 870

Тесты

Установлен сенсор SONY IMX386. Мы провели съемку в нескольких сценариях, позволяющих оценить работы.

Дневная съемка со стабилизацией. 4К разрешение 60 кадров в секунду

Дневная съемка. 4К разрешение 60 кадров в секунду

Ночная съемка

Итоги

DIGMA DiCam 870 – недорогая экшн-камера с двумя экранами, набором аксессуаров в комплекте, съемкой в 4К 60FPS, Wi-Fi с приложением для смартфона, набором режимов съемки под разные сценарии, включая видеорегистратор и веб-камеру.

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Доступная альтернатива GoPro. Обзор и тесты DIGMA DiCam 870Доступная альтернатива GoPro. Обзор и тесты DIGMA DiCam 870
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