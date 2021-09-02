Представлена карта захвата EVGA XR1 Lite

Карта захвата EVGA XR1 lite позволяет запечатлеть каждый эпический момент игрового процесса - записывайте с разрешением 1080p / 60 кадров в секунду во время игры со скоростью 4K / 60 кадров в секунду. EVGA XR1 lite сертифицирован для OBS. OBS - это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для записи видео и потоковой передачи в реальном времени.

Новый компактный дизайн и порт USB 3.0 идеально подходят для съемки игрового процесса или подключения к цифровой зеркальной камере для получения высококачественной веб-камеры. Прорезиненные ножки отлично удерживают устройство на рабочей поверхности. EVGA XR1 Lite оснащен портом HDMI и USB 3.0 Type-C.

Карта захвата EVGA XR1 Lite доступна по цене 99,99 долларов.

Комментарии и отзывы EVGA XR1 Lite
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