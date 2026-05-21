Представлена новая роботизированная газонокосилка Dreame A1 Pro 2000

Компания Dreame представила на российском рынке свою новую роботизированную газонокосилку — модель A1 Pro 2000. Ключевой особенностью новинки является разработанная Dreame система Омнисенс. Благодаря ей устройство способно выполнять установку и составлять карту территории без необходимости использования традиционных ограничительных проводов, базовых RTK-станций или сигнальных маяков, что является редкостью для данного класса техники. Роботизированная газонокосилка A1 Pro 2000 предназначена для владельцев загородных участков, стремящихся минимизировать свое участие в уходе за территорией и избежать трудоемкого монтажа, характерного для обычных роботизированных косилок. Вместо прокладки ограничительных проводов, устройство использует систему "Омнисенс™" с 3D LiDAR-навигацией. Это позволяет пользователю задавать границы участка, зоны для кошения и запретные области непосредственно через мобильное приложение. Помимо этого, A1 Pro 2000 умеет создавать трехмерные карты территории, предоставляя наглядный контроль над участком и настройками маршрутов.

Газонокосилка оборудована системой U-образного планирования маршрута, которая обеспечивает упорядоченное движение по участку, а не хаотичное. Это решает распространенную проблему многих роботизированных косилок. Маршрут корректируется в реальном времени, гарантируя более полное и равномерное покрытие газона без пропусков. Система "Омнисенс™" формирует облако точек (point cloud), обеспечивая высокую точность позиционирования устройства во время работы. Модель позволяет регулировать высоту среза в диапазоне от 30 до 70 мм через приложение и рассчитана на участки площадью до 2 000 м². При этом за 24 часа в стандартном режиме она способна обработать до 1 000 м². A1 Pro 2000 оснащена системой трехмерного распознавания препятствий и технологией сбора point cloud-данных. Это позволяет ей успешно идентифицировать и объезжать встречающиеся на пути объекты, такие как деревья, садовая мебель, игрушки, домашние животные и горшечные растения.

Для работы на участках со сложным рельефом и уклонами до 45% предусмотрены внедорожные колеса с улучшенным сцеплением. Через приложение Dreamehome пользователи могут создавать индивидуальные зоны кошения, устанавливать расписания и управлять несколькими маршрутами. Поддержка работы с двумя картами позволяет использовать одну газонокосилку на двух разных территориях, например, на парадном дворе и заднем дворе. Дополнительные режимы кошения включают полное, зональное, краевое и точечное. Также есть возможность создания декоративных узоров на газоне. При низком заряде батареи A1 Pro 2000 автоматически возвращается на зарядную станцию и продолжает работу с прерванного места. Система распознавания дождя позволяет устройству приостанавливать работу во время осадков и возобновлять ее автоматически после улучшения погоды. Корпус газонокосилки соответствует стандарту защиты IPX6, что делает возможным ее очистку водой. Для удобства обслуживания предусмотрена система быстрой замены лезвий без инструментов.