Представлены комбо-видеорегистраторы Mio MiVue i88 и MiVue i85

Mio Technology выпустила в продажу комбо-устройства, которые не только фиксируют происходящее на дороге, но и помогают водителям избегать штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД. Две новые модели называются MiVue i88 и MiVue i85. Те, кто знаком с комбо-устройствами, будут удивлены: по габаритам новинки Mio гораздо меньше массивных гибридных устройств, к которым привыкли водители. При этом свои функции они выполняют на все сто – или даже больше.

Старый добрый GPS-модуль в новых комбо-устройствах Mio тоже есть. Он пригодится для обнаружения безрадарных фотокомплексов. Базы данных, «зашитые» в память MiVue i88 и i85 включают в себя координаты всех камер России, и регулярно обновляются. В связке с GPS работает фирменная система Smart Alert, которая анализирует скорость движения. Чем быстрее движется автомобиль, тем раньше раздастся сигнал тревоги, чтобы у водителя было достаточно времени на торможение. Оба устройства уже поступили в продажу. Стоимость Mio MiVue i85 – 11 990 руб., MiVue i88 – 13 990 руб.