Принтер HP с СНПЧ: на что обратить внимание при выборе?

Что такое принтер и для он нужен - не нужно объяснять. Сегодня без этого гениального изобретения уже трудно представить жизнедеятельность школьников, студентов, офисных работников и не только. Конечно, есть и более продвинутые аппараты - многофункциональные устройства, но принтеры по сей день не теряют популярности.

Принтеры НР: выбор профессионалов

Современный ассортимент принтеров настолько обширный, что в нем не так просто разобраться, ведь ежегодно десятки брендов выпускают сотни моделей, которые разливаются по размерам, параметрам и стоимости. Благодаря лояльной ценовой политике многие принтеры стали доступны не только владельцам офисов и крупных компаний, но и для простых потребителей, которые будут их использовать в домашних условиях.

Всем, кто находится в поисках качественного, производительного, и относительного недорогого в эксплуатации принтера для дома, стоит обратить внимание на изделия американского бренда Hewlett-Packard. Данная компания уже не один год является лидером по производству принтеров, сканеров, МФУ, ноутбуков, ПК и прочей техники, которая пригодится для работы, отдыха или учебы. НР производит несколько линеек принтеров, ориентированных как на офисное, так и на домашнее пользование. Так, для дома оптимальным вариантом будут струйные модели из серии Deskjet. Они надежные, компактные и простые в использовании, подходят как для черно-белой, так и для цветной печати, включая распечатку фотографий. Все модели НР для дома имеют доступную стоимость, хорошо справляются с фотопечатью, имеют высокое разрешение и скорость печати, понятные в управлении и недорогие в эксплуатации. Единственный минус таких принтеров - стоимость замены картриджей, но производитель учел эту проблему, поэтому принтеры НР совместимы с СНПЧ.

НР + СНПЧ: выгодный тандем

Регулярная покупка одноразовых дорогих картриджей нерациональна для бюджета, особенно при массовой печати. Хорошо, что есть более выгодная альтернатива - установка системы непрерывной подачи чернил. Состоит она из блока 4-6 картриджей, шлейфа и емкостей-доноров, в которые заливаются чернила палитры CMYK. Чем больше будет использовано цветов, тем качественнее и насыщеннее получатся фотографии. Полной заправки чернилами хватит на тысячи цветных распечаток, к тому же, стоимость каждого оттиска снижается в 20-30 раз. Установка СНПЧ не вызовет сложностей даже у новичков, можно воспользоваться инструкцией или видео подсказками из интернета. Стоит сразу оговорить, что для СНПЧ понадобится определенное место возле принтера, важно также держать ее на оптимальной высоте относительно принтера, делать своевременную заправку и регулярную печать, чтобы не пересохла печатающая головка. Если же печать проводится нерегулярно, а в работе принтера бывают длительные простои, то можно довольствоваться и стандартными картриджами.

Рекомендации экспертов по выбору принтера

Покупая принтер для дома, обратите внимание на:

формат используемых носителей;

вместимость лотка;

скорость печати;

доступные интерфейсы;

максимальное разрешение печати;

прочие спецификации (вес, габариты, шумность).

Можно также довериться помощи профессионалов специализированных магазинов, которые подберут оптимальное печатающее устройство с учетом ваших пожеланий и финансовых ожиданий. Широкий ассортимент принтеров НР с СНПЧ представлен в интернет-магазине CISS NSK, ознакомиться с которым можно по ссылке www.printer-ciss-nsk.ru/inkjet-printer-hp/. Здесь собраны популярные модели данного бренда с подробным техническим описанием, чтобы гость смог сравнить несколько вариантов и выбрать более подходящий. Помимо широкого ассортимента техники на сайте представлен огромный выбор расходных материалов бюджетного и оригинального производства, которые гарантируют качественную печать. Приобрести товар можно не выходя из дома, консультанты магазина в любое время готовы принять заказ и оформить доставку в любой город страны.