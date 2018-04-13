Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 000 страниц официально представлены

2018-04-13, Автор - Марсель Гарипов; [102]
11 апреля в Москве состоялась презентация принтеров Hp новой серии Ink Tank, в которую вошли модели под номером 315/415 и 319/419. Их главной особенностью является, что набора красок, который идет в комплекте хватает до 15 000 черно-белых страниц формата A4 или 8 000 цветных страниц.

Ink Tank является последователем серии DeskJet GT. Их объединяет тип печати на основе системы непрерывной подачи чернил. Такой метод позволяет осуществлять качественную печать по минимальной цене в домашних условиях и малом бизнесе. Но загвоздка заключается в том, что данный принтер имеет смысл покупать, если вы печатаете как минимум несколько раз в месяц, иначе чернила в резервуарах просто засохнут.

Повышенная гарантия на 2 года

Гарантия на принтеры Hp Ink Tank увеличена до 2 лет или 20 000 страниц, но чтобы её получить, необходимо зарегистрировать принтер на официальном сайте. Среди конкурентов никто не дает гарантию на такой срок, что является безусловным плюсом.

Новые емкости для чернил с защитным клапаном

В прошлом поколении принтеров была вероятность того, что при заправке чернила случайно прольются. Теперь же емкости для чернил имеют защитный клапан, что предотвратит это. Более того, каждый принтер серии Ink Tank поставляется с запасом чернил, которого хватит до 15 000 черно-белых страниц формата A4 или 8 000 цветных страниц.

Уровень для дозаправки чернил и автоматический клапан

Резервуары для чернил выполнены из прозрачного пластика с четкой линией предела дозаливки При этом емкости с чернилами не нужно сжимать — достаточно вставить их в резервуар и дождаться окончания заправки.

Приложение HP Smart App

Принтерами Hp Ink Tank удобнее всего управлять через мобильное приложение HP Smart App, которое доступно для Android и iOS. Оно позволяет распечатывать «по воздуху» любые документы и фотографии из социальных сетей, облака, галереи снимков в пару кликов.

Доступность

Принтеры HP Ink Tank 315 и 415 можно будет приобрести в черном цвете в магазинах «Эльдорадо», «М.Видео» и «DNS». Модели же HP Ink Tank 319 и 419 в черно-голубой расцветке могут быть доступны в любых магазинах.

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