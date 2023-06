Распродажа на Aliexpress: Топ-5 пылесосов Dreame, которые продают по небывалым ценам

С 12 по 18 июня на сайте Aliexpress пройдет главная распродажа лета под кодовым названием 618. В рамках нее можно будет приобрести продукцию бренда Dreame с приличными скидками, в том числе и их фирменные пылесосы. Мы тщательно изучили все акционные предложения и составили подборку из 5 моделей, которые однозначно заслуживают вашего внимания.

Вертикальный пылесос Dreame H12

Dreame H12 - это вертикальный пылесос, который отличается высокой мощностью и функциональностью. За счет использования современной технологии безщеточного мотора, он работает бесшумно и не нагревается.Пылесос оборудован множеством насадок, которые позволяют убирать разные поверхности: ковры, мебель, полы, двери и даже потолки. Также данная модель может проводить полноценную влажную уборку, и это является одной из главных его фишек. Мощность пылесоса достигает 200 Вт, что гарантирует быструю и качественную уборку.Батарея пылесоса имеет емкость 4 000 мАч, обеспечивает до 35 минут беспрерывной работы. Зарядка занимает 300 минут.Сейчас Dreame H12 на Aliexpress можно приобрести за 25 921 рублей.

Вертикальный пылесос Dreame M12

Dreame M12 является вертикальным беспроводным пылесосом. Он оснащен бесщеточным двигателем, который создает мощный поток воздуха с силой всасывания до 12 000 Па.Беспроводной пылесос имеет высокоэффективную систему фильтрации, включая HEPA-фильтр высокой плотности, который задерживает 99,99% частиц размером до 0,3 микрон. Это помогает защитить воздухочистительную систему и предотвратить развитие аллергий.Центральная часть пылесоса отстёгивается. Благодаря этому можно проводить, к примеру, чистку салона автомобиля. Также данный пылесос может проводить влажную уборку. Встроенного аккумулятора хватает до 35 минут работы.Сейчас Dreame M12 на Aliexpress можно приобрести за 33 775 рублей.

Робот-пылесос Dreame D10 Plus

Dreame D10 Plus - это робот-пылесос, который обладает док-станцией со встроенной системой очищения пылесборника. Это позволяет в течение до 45 дней проводить уборку в квартире без личного участия в этом процессе. Встроенного аккумулятора пылесоса на 5200 мАч может хватить до 150 минут работы.Данная модель имеет современный дизайн и компактные размеры, что делает его удобным и функциональным для уборки. Он может управляться через приложение на смартфоне и работать по голосовому управлению, что облегчает его использование.Dreame D10 Plus оснащен лазерным датчиком Lidar, благодаря которому он может легко объезжать препятствия и совершать маршруты уборки. Он также может похвастаться мощностью всасывания до 4000 Па, что позволяет ему справляться даже с самыми трудными задачами.Сейчас Dreame D10 Plus на Aliexpress можно приобрести за 26 318 рублей.

Робот-пылесос Dreame L10s Pro

Ключевой особенностью робота-пылесоса Dreame L10s Pro является наличие двух подвижных насадок, позволяющие проводить влажную уборку на крайне высоком уровне. Они в состоянии оттереть въевшуюся грязь и другие пятна на полу.Dreame Bot L10 Pro оснащен батареей емкостью 5200 мАч и обладает возможностью автоматического возврата на зарядную станцию. Благодаря функции настройки работы пылесоса в приложении можно установить график работы устройства и задать выбор фокусировки в наиболее загрязненных зонах. Запас автономности составляет до 160 минут.Dreame Bot L10 Pro обеспечивает спокойствие, оставляя рабочую зону чистой и светлой. Пылесос умеет определять плотность пыли и выбирать, необходима ли повышенная мощность для удаления наиболее жесткой грязи или нет. Мощность всасывания составляет до 5300 Па. Емкость пылесборника составляет 450 Мл.Сейчас Dreame L10s Pro на Aliexpress можно приобрести за 30 545 рублей.

Робот-пылесос Dreame D9 Max

Dreame D9 Max оснащен встроенным LiDAR-датчиком, который позволяет оптимизировать и контролировать процесс уборки. Также робот-пылесос имеет три скорости работы, которые можно настроить в зависимости от типа поверхности и уровня загрязнения. Мощность всасывания составляет до 4000 Па.В процессе уборки пылесос запоминает пройденный маршрут и оптимизирует работу, что делает уборку более тщательной, чем она могла бы быть. Кроме того, робот-пылесос оснащен фильтром с очисткой HEPA, который улавливает пыль и аллергены, что делает воздух в помещении более чистым и безопасным. Емкость контейнера составляет 570 мл. От одного заряда пылесос может проработать до 150 минут и убрать помещение площадью до 250 м2.Сейчас Dreame D9 Max на Aliexpress можно приобрести за 22 945 рублей.