Razer представила USB-камеру для стримов Kiyo Pro с технологией STARVIS

Razer представила USB-камеру с высокопроизводительным адаптивным датчиком освещения, которая представит лучшее на рынке качество изображения даже в условиях слабого освещения.

Kiyo Pro оснащена датчиком изображения CMOS и технологией STARVIS. Камера обеспечивает высокое качество изображения профессионального уровня. Устройство подходит как для стримов, так и для проведения видеоконференций. Kiyo Pro выдает несжатое изображение в формате Full HD 1080p 60FPS, также камера оснащена автоматической фокусировкой.

STARVIS - пиксельная технология с задней подсветкой, используемая в CMOS-датчиках для камер видеонаблюдения, для создания высококачественных изображений из областей видимого и ближнего инфракрасного излучения. Kiyo Pro предлагает выбор трех углов обзора: 103°, 90° или 80°. Камеру можно закрепить на монитор и на штатив, благодаря L-образному креплению.

USB-камера Razer Kiyo Pro появится в продаже по рекомендованной цене 199 долларов.

Комментарии и отзывы Razer Kiyo Pro
Обзоры:
Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Technologies AM310Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Technologies AM310
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримовОбзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов
Новости:
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой

Если до 2020 года микрофоны чаще всего приобретались под профессиональное использование с записью аудиодо...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей

Трансляции на Youtube и Twitch имеют такой объем аудитории, которому могут позавидовать федеральные канал...
Razer представила USB-камеру для стримов Kiyo Pro с технологией STARVIS

Razer представила USB-камеру с высокопроизводительным адаптивным датчиком освещения, которая представит л...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для таксиОбзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси
iPhone 12S Pro получит версию на 1 ТБ фл...
iPhone 12S Pro получит версию на 1 ТБ флНедавно в сети появились качественные рендеры смартфонов серии iPhone 12S, а сегодня заслуживающий довери...
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный исто...
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный истоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает ра...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оценен...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оцененКак и было обещано, сегодня компания Xiaomi провела международную презентацию смартфона Mi 11. Итак, в Ев...
Игровое кресло Noblechairs EPIC Mercedes...
Игровое кресло Noblechairs EPIC MercedesNoblechairs совместно с командой из гонок F-1 Mercedes-AMG Petronas разработали игровое кресло. ...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62Индийский магазин Flipkart раскрыл дизайн и основные характеристики смартфона Samsung Galaxy F62, официал...
Планшет Lenovo Tab P11 оценен в 230 долл...
Планшет Lenovo Tab P11 оценен в 230 доллКомпания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab P11, который оценен в 230 долларов. Новинку о...
IPPON представила серию ИБП Back Basic S...
IPPON представила серию ИБП Back Basic SСерия ИБП Back Basic S Euro от IPPON - это компактные источники бесперебойного питания, предназначенные д...
Характеристики и цена Galaxy M02s объявл...
Характеристики и цена Galaxy M02s объявлЮжнокорейский технологический гигант Samsung официально подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy M02s ано...
Представлена материнская плата MSI MPG Z...
Представлена материнская плата MSI MPG ZMSI и EK представили материнскую плату MSI MPG Z590 Carbon EK X с встроенным моноблоком. Новый продукт бу...
Xiaomi, Oppo и Vivo готовят складные сма...
Xiaomi, Oppo и Vivo готовят складные смаНекоторое время назад, в январе 2021 года, был замечен складной смартфон Xiaomi с MIUI 12. С тех пор ходя...
Samsung Galaxy S20 теперь поддерживает e...
Samsung Galaxy S20 теперь поддерживает eSamsung недавно начал выпуск обновления One UI 3.1 для различных устройств, включая серию Galaxy S20. Нар...
Смартфон Redmi 8 обновили до MIUI 12...
Смартфон Redmi 8 обновили до MIUI 12Компания Xiaomi выпустила стабильную бета-версию фирменной оболочки MIUI 12 для бюджетного смартфона Redm...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбукаОбзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor