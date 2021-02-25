Razer представила USB-камеру для стримов Kiyo Pro с технологией STARVIS

Razer представила USB-камеру с высокопроизводительным адаптивным датчиком освещения, которая представит лучшее на рынке качество изображения даже в условиях слабого освещения.

Kiyo Pro оснащена датчиком изображения CMOS и технологией STARVIS. Камера обеспечивает высокое качество изображения профессионального уровня. Устройство подходит как для стримов, так и для проведения видеоконференций. Kiyo Pro выдает несжатое изображение в формате Full HD 1080p 60FPS, также камера оснащена автоматической фокусировкой.

STARVIS - пиксельная технология с задней подсветкой, используемая в CMOS-датчиках для камер видеонаблюдения, для создания высококачественных изображений из областей видимого и ближнего инфракрасного излучения. Kiyo Pro предлагает выбор трех углов обзора: 103°, 90° или 80°. Камеру можно закрепить на монитор и на штатив, благодаря L-образному креплению.

USB-камера Razer Kiyo Pro появится в продаже по рекомендованной цене 199 долларов.