Razer представила доступную периферию для стримеров-новичков

Razer стремится снизить порог входа к прямым трансляциям с помощью бюджетной веб-камеры и карты захвата— новички в стриминге теперь могут добавить себя в кадре в трансляцию с помощью веб-камеры Kiyo X USB. Как и во многих современных играх, вы можете выбрать между оптимизацией потока веб-камеры для точного воспроизведения или частотой кадров с параметрами 1080p 30 кадров в секунду и 720p 60 кадров в секунду. Функция автофокуса должна сохранять резкость изображения, и вы можете настраивать различные параметры на лету. С приложением Razer Virtual Ring Light вы сможете использовать блики вашего монитора в качестве источника освещения. Также интересной новинкой производителя является карта захвата Ripsaw X. Она может снимать кадры со скоростью до 30 кадров в секунду в формате 4K.

Razer заявляет, что устройство обеспечивает «почти нулевую задержку» благодаря подключению через HDMI 2.0 и USB 3.0. Вы можете подключить устройство к камере с выходом HDMI, чтобы записывать игровой процесс с консоли, например. Это более бюджетные версии других устройств Razer, таких как веб-камера Kiyo со встроенным световым кольцом и карта захвата Ripsaw HD со скоростью 60 кадров в секунду. Kiyo X стоит 80 долларов, а Ripsaw X — 140 долларов. Оба сейчас доступны на веб-сайте Razer, и мы уверены, что в ближайшее время новинки будут доставлены и в Россию, так что если вы всегда мечтали о стримах, то стоит посмотреть в сторону данной периферии, так как стоит она вполне разумных денег.
Комментарии и отзывы Razer Kiyo X USB
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