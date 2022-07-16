Razer выпускает контроллер Stream Controller для стримеров

Компания Razer выпустила на рынок новое устройство для стримеров и создателей контента.

Razer Stream Controller - универсальная консоль. Она оснащена 12 сенсорными кнопками Switchblade, которые можно связать с неограниченным количеством команд и макросов. При этом внешний вид кнопок можно настроить, так как это небольшие экраны. Вы также можете настроить яркость подсветки и виброотклик.

Консоль оснащена шестью многофункциональными аналоговыми ручками, а также восемью дополнительными программируемыми кнопками под экранами Switchblade. Габариты устройства составляют 151 х 101,5 х 30,2 мм при весе 210 г. Razer Stream Controller совместим с популярным программным обеспечением для потокового вещания.

Контроллер Razer Stream доступен по цене 295 долларов.
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