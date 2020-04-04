Рейтинг популярных блендеров. Стационарный блендер Kitfort KT-1344

Kitfort KT-1344

Среди разнообразной мелкой бытовой техники есть ряд вещей, без которых современную кухню в любом домохозяйстве трудно представить. Один из них это блендер.Который становится все более привычным, необходимым и практически незаменимым бытовой техникой для кухни. Наша редакция MegaObzor.com подготовила для Вас перечень моделей, которые пользуется хорошим спросом на рынке.

Блендер Kitfort КТ-1344 в стационарном черно-серебристом корпусе из пластика и металла отличается высокой прочностью и функциональностью. При мощности 800 Вт модель имеет три рабочих скорости, благодаря этому блендер может справляться со всеми поставленными задачами быстро и качественно.Также блендер Kitfort KT-1344 импульсным режимом работы. Ножи модели, изготовленные из нержавеющего металла, качественно измельчают все типы продуктов, а также лед.

В стеклянной емкости объемом 1.5 л можно готовить коктейли, супы-пюре, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Чаша блендера Kitfort КТ-1344 объемом 0.6 л дополнена герметично закрывающейся крышкой. За счет нескользящих ножек прибор не перемещается по столу во время работы.

Philips HR2600

В итоге блендер Кіtfort КТ-1З44 сочетает в себе функции двух устройств. Это стационарный блендер 1.5 л и измельчитель 600 мл. Превращайте продукты в пюре, однородную массу, или измельчайте на кусочки благодаря измельчителю.

Создавать смеси стало проще, чем когда-либо. Теперь просто смешивайте любимые ингредиенты в блендере Philips HR2600 всего за 30 секунд. Блендер оснащен мощным мотором 350 Вт и крестообразной лезвию.Что бы Вы ни готовили, к примеру овощные соусы или полезные смузи, блендер Philips HR2600 справится с любой задачей. Измельчайте и дробите любые твердые ингредиенты, даже большие кубики льда.

Управляйте скоростью измельчения с двумя кнопками выбора скорости. Любителям активного образа жизни понравится возможность готовить и брать с собой полезные смузи каждый день.

Смешивайте ингредиенты прямо в стакане и берите полезные смузи в дорогу.

Огромное удобство в использовании съемных аксессуаров, которые можно легко помыть. Также поддерживать блендер в идеальном состоянии очень легко, ведь крестообразное лезвие после использования можно извлечь из емкости блендера и быстро очистить.

VITEK VT-8517 ST

Блендер VITEK VT-8517 ST является стационарным устройством мощностью 900 Вт, имеет механический тип управления и 2 скорости. Он с легкостью поможет приготовить подливы, соусы, суп-пюре и коктейли, а также измельчит лед.Корпус блендера VITEK VT-8517 ST выполнена из нержавеющей стали, а благодаря наличию прорезиненных ножек-присосок обладает хорошим сцеплением с поверхностью стола и не скользит. Ручка управления с LED-индикацией находится на корпусе.

Съемный нож состоит из 4 лезвий, расположенных на разных уровнях. Это обеспечивает однородную переработку пищи как сверху, так и у самого дна.

Блендер Vitek VT-8517 оснащен стеклянным кувшином объемом 1,5 л. Крышка имеет прорезиненное крепление и дополнительное отверстие, что позволяет добавлять нужные ингредиенты в процессе приготовления.

BBK KBS1200

Также блендер VITEK VT-8517 ST оснастили функцией плавной регулировки скорости и импульсным режимом.

Блендер BBK KBS1200 - прекрасный помощник для тех, кто любит готовить с комфортом. В этом блендере все предусмотрено для вашего комфорта: его не нужно держать на весу во время готовки, а крышка не даст продуктам разлететься по всей кухне.Блендер BBK KBS1200 быстро измельчает нетвердые продукты, изготавливает сочные полуфабрикаты, воздушные смузи, разнообразные соусы, супы и коктейли. За счет мощности в 1200 Вт эта модель справится с переработкой продуктов за считанные минуты.

Съёмная насадка-нож с 6 лезвиями из высокопрочной нержавеющей стали с титановым покрытием обеспечивают быстрое и качественное измельчение ингредиентов.

А cъёмная насадка с плоским ножом поможет измельчить кофе, орехи и другие подобные ингредиенты.

STARWIND STB7586/7589

Объем чаши составляет 1 литр, этого будет достаточно для создания блюда на одного человека. Также в комплект с блендером входит дополнительная чашка на 0.5 литров с крышкой, благодаря ей, Вы сможете с удобством взять смузи в дорогу. А насадка с плоским ножом поможет быстро перемолоть кофе или орехи.

Для того чтобы приготовить вкуснейший смузи или коктейль, сделать ароматный соус или наколоть лед, лучше всего подойдет стационарный блендер Starwind STB7586. Конструкция и дизайн этого устройства продуманы инженерами компании до мельчайших подробностей и будут радовать вас долгое время.Комплект включает чашу, основание, пластиковую бутылочку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Также в комплекте с блендером STARWIND STB7586 идет пластиковая чашка объемом 0.8 литра с ножами. Она пригодится для готовки спортивных коктейлей и напитков, которые можно будет брать с собой или хранить после готовки в холодильнике.

STARWIND STB7586 хорошо справляется с колкой льда.

STARWIND STB7586 станет хорошим выбором стационарного блендера при ограниченном бюджете на покупку. Использовать его можно для подготовки коктейлей, смузи, порционного супа-пюре, соусов и колки льда.