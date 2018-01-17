Рекомендации по безопасности Synology для уязвимостей, связанных с Meltdown и Spectre

4 января Synology опубликовала уязвимости безопасности Synology-SA-18: 01 для уязвимостей Meltdown (CVE-2017-5754) и Spectre (CVE-2017-5753 и CVE-2017-5715) и продолжает работать с нашими поставщиками процессоров для включения исправлений.
Поскольку для этих уязвимостей можно использовать только локальные вредоносные программы, Synology оценил уровень серьезности на «Умеренный».
Уязвимости Meltdown и Spectre повлияли на основные обрабатывающие инфраструктуры на рынке, включая большинство компьютеров, мобильных устройств, а также серверов. В предположении, что вредоносный код может выполняться локально, потенциальные злоумышленники могут обойти меры безопасности для доступа к привилегированной памяти и кражи конфиденциальных данных. Поскольку уязвимости были обнаружены исследователями безопасности, пока нет четкого указания на какую-либо эксплуатацию. На сегодняшний день Synology не получила никаких сообщений об атаке продукта.
Поскольку для этих уязвимостей можно использовать только локальные вредоносные программы, Synology оценил уровень серьезности на «Умеренный».
Уязвимости Meltdown и Spectre повлияли на основные обрабатывающие инфраструктуры на рынке, включая большинство компьютеров, мобильных устройств, а также серверов. В предположении, что вредоносный код может выполняться локально, потенциальные злоумышленники могут обойти меры безопасности для доступа к привилегированной памяти и кражи конфиденциальных данных. Поскольку уязвимости были обнаружены исследователями безопасности, пока нет четкого указания на какую-либо эксплуатацию. На сегодняшний день Synology не получила никаких сообщений об атаке продукта.