Ring представила летающий дрон для домашней безопасности

Ring - это компания по обеспечению домашней безопасности, принадлежащая Amazon. Новейший инструмент домашней безопасности от Ring - это Always Home Cam , летающий дрон, который может помочь домовладельцам проверять свое жилище, когда их нет.

Always Home Cam - это легкая летающая комнатная камера с автоматической стыковкой, которая может двигаться по заранее определенному пути, заданному пользователем.

При использовании с запатентованными системами домашней сигнализации Ring, Always Home Cam вылетит и проверит дом на предмет возможных помех. Управлять дроном также можно дистанционно и вручную. После полета Always Home Cam автоматически возвращается на свою станцию ​​и стыкуется для зарядки. Он записывает только во время полета.

Мировая розничная цена Always Home Cam составляет 249 долларов США и будет доступна на Amazon только в 2021 году.