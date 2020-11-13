Робо-волки отпугивают медведей в Японии

В прошлом году в Японии медведями были ранены 157 человек, еще десятки зарегистрированы в 2020 году, двое из которых закончились смертельным исходом.

24-дюймовый «Волк-монстр» был создан компанией Ohta Seiki, чтобы помочь фермерам справиться с медведями и другими животными, наносящими ущерб посевам. Город Такикава на северном острове Хоккайдо приобрел и установил двух роботов после того, как в сентябре были обнаружены бродящие по окрестностям медведи.

Робо-волк имеет четыре ноги, пушистое тело и светящиеся красные глаза. Также есть встроенные инфракрасные датчики движения, которые при обнаружении чего-либо активируют один из 40 различных звуков из динамиков, включая вой или звуки машин. Воспроизведение звуков также можно установить по таймеру.