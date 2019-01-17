Робот Forpheus для игры в пинг понг

2019-01-17, Автор - Ganibal; Продукт - Forpheus; [74]
Компания OMRON наиболее известна своими медицинскими продуктами, выпустила робота для настольного тенниса Forpheus.

Это специальная установка со столом для игры в пинг понг. На роботе установлены пять камер, две камеры сфокусированы на отслеживании мяча, еще две - на человеке-игроке, а также высокоскоростная камера на ракетке. Кроме того, ракетка усеяна зелеными метками с обеих сторон, чтобы помочь высокоскоростной камере - таким образом, Forpheus может легко определить тип вращения, применяемого к мячу.

Благодаря этому обширному обновлению видения в сочетании с новейшей платформой автоматизации OMRON, Forpheus теперь намного лучше предсказывает поведение человека. Под животом есть новая многоосная роботизированная рука, которая может лучше имитировать человеческий локоть и запястье.

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