Робот экзоскелет от компании LG

LG анонсировала новый CLOi SuitBot, который представляет собой робот экзоскелет на основе искусственного интеллекта.

Он поддерживает нижнюю часть тела пользователя, чтобы уменьшить напряжение при подъеме и изгибе. Компания выступит на сцене Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе, чтобы продемонстрировать, насколько революционной является технология. Кроме того, LG также представила линейку улучшенных сервисных роботов, которые приближаются к коммерциализации. Устройство является беспроводным и имеет собственную встроенную батарею, для зарядки которой требуется всего один час, а резервное питания хватает до четырех часов. Что касается искусственного интеллекта (AI), LG CLOi SuitBot предлагает распознавание голоса, чтобы облегчить естественное взаимодействие с пользователями.