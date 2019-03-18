Роботы-парковщики Stanley, позаботятся о вашем автомобиле

2019-03-18, Автор - Ganibal; Продукт - Stanley Robotics; [57]
После нескольких лет испытаний компания Stanley Robotics официально запустит свой парк во французском аэропорту Лион-Сент-Экзюпери.

Один из роботов Stanley подберет вашу машину и доставит ее на место парковки. Когда вы будете возвращаться, система использует информацию о вашем рейсе, чтобы определить, когда доставить ваш автомобиль обратно на место, где вы сможете забрать его и уехать. Эти роботы с автоматическим управлением выглядят как большие прямоугольные коробки, с шириной маленького внедорожника.

Они действуют как погрузчик, сдвигая металлические рычаги под автомобилем, чтобы поднять его за шины. Stanley Robotics сказал, что система гораздо эффективнее паркует автомобили, чем люди. Роботы-парковщики могут разместить на 50 процентов больше автомобилей в одной и той же зоне, паркуя их ближе друг к другу. На данный момент Stanley Robotics будет обслуживать 500 парковочных мест, но компания сообщила The Verge, что в конечном итоге хочет обслуживать 6000 мест.

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