Роботы, похожие на муравьев, спасут жертв катастроф.

Ученые из Швейцарии считают, что создав колонию крохотных роботов, которые работают так же дружно, как и муравьи, они смогут быстрее находить жертв землетрясений и других катастроф под развалинами домов.

Роботизированные муравьи получили название Tribots. Они при своих 10 граммах веса состоят из трех подвижных пластин, которые изгибаются в разные стороны. Двигая ими, роботы-насекомые могут ползать и прыгать в разные стороны,могут перебираться через препятствия и перепрыгивать обрывы. Разработчики хотят, чтобы маленькие роботы взаимодействовали друг с другом. Они стремятся сделать так, чтобы у каждого маленького робота была своя роль. Например,любого из них можно было бы запрограммировать на управление всей колонией, разведку территории и предупреждение сородичей об опасности, или на сбор материалов для строительства сооружений.

Ученые говорят, что роботы уже сейчас могут брать на себя различные задачи и общаться друг с другом . Однако, на видео эти умения механических муравьев показаны не были.Ученые говорят, что роботы уже сейчас могут брать на себя различные задачи и общаться друг с другом . Однако, на видео эти умения механических муравьев показаны не были.