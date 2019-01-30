Компания iRobot представила роботизированную газонокосилку Terra, которая использует технологию картографии для ориентации на местности.

Вместо того, чтобы отмечать область газона с помощью ограничительных проводов, нужно установить беспроводные маяки и один раз провести бота по периметру. После этого Terra автоматически совершает стрижку газона, и возвращается на зарядную базу, когда у нее заканчивается энергия.

Также вы сможете использовать приложение iRobot's Home, чтобы планировать стрижку газона, точно регулировать высоту травы и указывать запрещенные области. Роботизированная газонокосилка Terra будет доступна в середине 2019 года. О стоимость пока не известно.