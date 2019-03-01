Роботизированная рука BionicSoftHand

Компания Festo разработала гибкую роботизированную руку BionicSoftHand, которая использует искусственный интеллект, чтобы определить, как манипулировать пальцами.

Такая технология самообучения должна оказаться жизненно важной для создания роботов, которые могут научиться самостоятельно выполнять задачи на работе, дома и в любом месте. BionicSoftHand определяет, как выполнять задачи методом проб и ошибок, но без утомительного ручного процесса. Как только инженеры ставят перед роботом цель, трехмерные камеры и датчики глубины создают виртуальную копию объекта. ИИ руки запускает множество симуляций, чтобы помочь ей быстро понять, что делать. В демонстрационном видео робот определяет, как катить додекаэдр между пальцами, не опуская его. Без ИИ роботу может потребоваться месяцы, чтобы научиться делать это. Пальцы сделаны из трехмерной текстильной ткани с использованием эластичных и высокопрочных волокон, с тактильными датчиками и гибкой платой. Пневматические шарниры у основания большого и указательного пальцев позволяют им перемещаться из стороны в сторону, в то время как в самом запястье есть два десятка пропорциональных пьезоклапанов, которые заставляют все это работать. Конструкция руки позволяет ей иметь 12 степеней свободы, позволяя ей ловко манипулировать объектами.