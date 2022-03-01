RockitCool представила медные крышки Pure Copper IHS для процессоров Intel и AMD

RockitCool представила новые комплекты, которые позволяют пользователям заменять интегрированный теплораспределитель (IHS) на своих процессорах в попытке достичь более высоких рабочих температур и потенциально повысить производительность. Некоторые считают, что это одна из самых смелых попыток добиться максимально возможной производительности от данного чипа, однако процесс удаления не лишен своих опасностей и приведет к аннулированию гарантии на ЦП независимо от инструмента или ухода, использованного при данной операции.

Компания утверждает, что добилась улучшения рабочих температур до 15º C для новейшего процессора Intel Alder Lake Core i9-12900K, снизив их примерно с 85° C при полной нагрузке до 70° C после замены IHS.

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