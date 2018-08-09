«Ростелеком» организовал трансляцию международной олимпиады eJOI2018

2018-08-09, Автор - Ленар Хайруллин; [126]
«Ростелеком» организовал интернет-канал емкостью 1 Гбит/с для проведения онлайн-трансляции Европейской олимпиады по информатике eJOI2018 . Мероприятие прошло в Университете Иннополис, где за победу боролись 80 школьников из 21 страны мира. Гигабитная скорость соединения обеспечила высокое качество передаваемого изображения.

Участие в eJOI2018 принимают команды стран-членов Совета Европы, сформированные из молодых программистов в возрасте до 15 лет. Каждую команду представляют 2 руководителя и 4 школьника, победившие в национальных соревнованиях. Они проходят один пробный и два основных тура, где решают задачи на языках программирования С++ или Java.

По итогам олимпиады наибольшее число золотых медалей выиграли российские команды. Это обеспечило им первое место в общекомандном зачёте.


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