SPC Gear представила USB-микрофон линейки AXIS

SPC Gear, игровой лейбл европейского производителя SilentiumPC объявил о запуске линейки USB-микрофонов под названием AXIS.

Микрофон заключен в прочный металлический каркас и установлен на устойчивое основание. Он оснащен ручкой регулировки громкости записи, мини-разъемом 3,5 мм для подключения наушников, потенциометром для регулировки громкости, сенсорной кнопкой отключения звука и даже регулируемой RGB-подсветкой. AXIS работает по принципу Plug & Play — просто подключите его к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Самая важная особенность AXIS — возможность регулировать направление записи. Вы можете выбрать одну из четырех настроек полярности — кардиоидную, двунаправленную, стереофоническую и всенаправленную. Это делает микрофон подходящим для многих приложений — от потоковой передачи до игр с друзьями или даже записи подкастов с несколькими людьми в одной комнате. Микрофон AXIS оснащен мини-разъемом 3,5 мм на задней панели для наушников. Внутри конструкции микрофона находится поролоновый поп-фильтр, который блокирует нежелательные шумы.

SPC Gear AXIS и SPC Gear AXIS Onyx White доступны по рекомендованной розничной цене 109,90 евро.

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