Самоуправляемый робот-курьер Postmates Serve для доставки товаров

Postmates представили своего нового автономного робота курьера Serve, чьи большие глаза и канареечно-желтое тело, несомненно, покорит вас. Serve оснащен запатентованной Postmates «Социально-ориентированной навигационной системой» ​​в сочетании с проприетарным ПО Postmates. В его сенсорах используется процессор NVIDIA XAVIER. Робот- курьер предназначен для передвижения по тротуарам, чтобы перевозить до 23 кг товаров на расстояния до 48 километров на одной зарядке.

Клиенты могут взаимодействовать и общаться с Serve через сенсорный экран и камеры. Также робот оборудован световыми датчиками в виде глаз, показывающими направление движения, и красным индикатором, сигнализирующим о том, что вскоре устройство совершит маневр. Скорость движения устройства сопоставима со скоростью пешехода. Postmates's Serve осуществит свои первые поставки в Лос-Анджелесе. За работой робота-курьера будет удаленно следить оператор. Если у человека возникнут с устройством проблемы, он может поговорить с оператором в режиме видеоконференции, нажав специальную кнопку.