Samsung работает над 1000-слойной памятью NAND

Также южнокорейский гигант уже анонсировал память NAND с 430-слойным наложением — это 10-е поколение V-NAND, которое должны представить в следующем году. А теперь благодаря совершенно новому оборудованию компания Samsung Electronics планирует преодолеть рубеж в 1000 слоёв, что позволит существенно нарастить объём встроенной памяти. Но стоит сразу отметить, что пользователи такую память получат очень не скоро — нужно понимать, что в первую очередь настолько продвинутые чипы памяти будут задействованы в центрах обработки данных, где из них смогут выжать максимальную производительность с искусственным интеллектом, например. В обычных компьютерах такая память появится ещё не очень скоро — может даже не в этом десятилетии.