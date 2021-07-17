Scarlett представила ручной миксер SC-HM40S19 с турборежимом

Scarlett представляет новый ручной миксер SC-HM40S19 из специальной серии Rowanberry. Прибор мощностью 300 Вт поможет быстро и просто приготовить крем, соус или взбить тесто.

Миксер работает в 5 скоростных режимах, а также есть турборежим, благодаря чему можно подобрать оптимальную скорость как для быстрого взбивания, так и для деликатного смешивания.

В комплект входят 2 венчика для взбивания яиц и кремов и 2 насадки для размешивания теста. Извлекать насадки очень удобно, для этого в устройстве предусмотрена специальная кнопка. Эргономичный корпус миксера выполнен из высококачественного пластика черного цвета и выглядит невероятно стильно. Компактный и легкий прибор комфортно держать на весу даже длительное время.

Новинка доступна для заказа в MERLION.
Комментарии и отзывы Scarlett SC-HM40S19
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