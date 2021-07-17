Scarlett представила ручной миксер SC-HM40S19 с турборежимом

Миксер работает в 5 скоростных режимах, а также есть турборежим, благодаря чему можно подобрать оптимальную скорость как для быстрого взбивания, так и для деликатного смешивания.
В комплект входят 2 венчика для взбивания яиц и кремов и 2 насадки для размешивания теста. Извлекать насадки очень удобно, для этого в устройстве предусмотрена специальная кнопка. Эргономичный корпус миксера выполнен из высококачественного пластика черного цвета и выглядит невероятно стильно. Компактный и легкий прибор комфортно держать на весу даже длительное время.
Новинка доступна для заказа в MERLION.