Scarlett представила ручной миксер SC-HM40S19 с турборежимом

Scarlett представляет новый ручной миксер SC-HM40S19 из специальной серии Rowanberry. Прибор мощностью 300 Вт поможет быстро и просто приготовить крем, соус или взбить тесто.

Миксер работает в 5 скоростных режимах, а также есть турборежим, благодаря чему можно подобрать оптимальную скорость как для быстрого взбивания, так и для деликатного смешивания.

В комплект входят 2 венчика для взбивания яиц и кремов и 2 насадки для размешивания теста. Извлекать насадки очень удобно, для этого в устройстве предусмотрена специальная кнопка. Эргономичный корпус миксера выполнен из высококачественного пластика черного цвета и выглядит невероятно стильно. Компактный и легкий прибор комфортно держать на весу даже длительное время.

Новинка доступна для заказа в MERLION.