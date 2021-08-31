Segway-Ninebot переходит к углеродно-нейтральному производству

Электросамокаты стали экологичной альтернативой привычному городскому транспорту с самого момента их появления в крупных городах. Компания Segway-Ninebot — лидер по их производству, выпустивший более 75% электросамокатов, используемых городскими прокатами во всём мире. Сейчас производитель прилагает большие усилия, чтобы выйти на углеродную нейтральность и внести собственный вклад в борьбу с изменением климата. Для Segway-Ninebot это новое направление, но компания взялась за дело со всей возможной ответственностью, понимая, что от состояния экологии зависит будущее всей нашей планеты.

Для чего нужна углеродная нейтральность

Свести до нуля выбросы углекислого газа или компенсировать их инвестициями в проекты, сокращающие такие выбросы — главная цель мирового тренда на углеродную нейтральность, к которой стремятся правительства и бизнес.

Один из способов добиться этой цели — создание системы экологически чистого электрического транспорта, частью которой станут электросамокаты. Для сравнения: средний автомобиль производит 650 г углекислого газа на каждый километр пути, в то время как электросамокат — всего 65 г. Разница очевидна, а исследования показывают, что выхлопы от бензиновых автомобилей создают 28% парникового эффекта.

Если большинство станет пользоваться индивидуальным электрическим транспортом вместо бензинового, выбросы углекислого газа сократятся в разы. У этого способа есть и дополнительные плюсы: минимизация трафика на дорогах и времени в пути.

Новая эпоха передвижения

Компанию Segway-Ninebot по праву можно считать революционером сферы передвижения человека. Все её продукты — полностью электрические. Помимо самокатов, в линейку входят электромопеды, моноколёса, гироскутеры и другие устройства. Все они подходят для самых разных жизненных ситуаций — от поездок на работу до прогулок и экскурсий.

Производитель находится в постоянном поиске новых решений. Например, модель Apex H2 — новейший инновационный концепт. Макси-скутер с гибридной водородно-электрической трансмиссией не только генерирует большую мощность, достигая максимальной скорости 150 км/ч, но и обеспечивает сокращение выбросов углекислого газа на протяжении всего жизненного цикла.

Устойчивое производство и инновационные технологии

По состоянию на май 2021 года пользователи устройств Segway-Ninebot преодолели общее расстояние более 4,2 млрд км, что позволило сократить выбросы углерода на 200 млн кг. Для планеты это всё равно что посадить 11,2 млн деревьев.Государственный университет штата Северная Каролина (США) провёл исследования и выяснил, что половина выбросов углекислого газа от каждого прокатного электросамоката происходит во время производства самого устройства, а также при изготовлении необходимых для него материалов.

Для минимизации этого воздействия Segway-Ninebot использует перерабатываемые материалы, например, полипропилен. Также компания применяет алюминиевый сплав аэрокосмического качества, благодаря чему электросамокаты становятся более лёгкими и долговечными и реже нуждаются в замене. Самокат Segway-Ninebot может проехать до 10 000 км при среднем показателе в отрасли в 3 000 км. Одновременно фирменная умная система управления аккумуляторами помогает значительно продлить срок их службы.

Применение прогрессивных технологий на производстве снижает углеродный след. Так, электросамокаты Segway-Ninebot Air T15 и электросамокаты серии F оснащены инновационной системой рекуперативного торможения. Она позволяет устройству накапливать энергию во время торможения и использовать её для дальнейшего передвижения. Испытания показали, что энергоэффективность этой технологии составляет 5-10%.

В начале 2021 года ведущие страны мира обязались достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Segway-Ninebot включилась в этот процесс в ряду первопроходцев. Именно в целях заботы об экологии компания производит исключительно «чистый» электрический индивидуальный транспорт, использует «зелёные» материалы и инновационные технологии. Всё это — без потери качества продукции и удобства её использования.