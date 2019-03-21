Современное IT-образование в Mobios School

2019-03-21, Автор - Ленар Хайруллин; [32]

Какие ключевые критерии выдвигаются к обучающим курсам в сфере IT-технологий? Инновационность, современное компьютерное оснащение, молодые и успешные преподаватели. Подобные факторы были сформированы в Mobios School, где каждый желающий может пройти обучение различным тематикам IT-индустрии.

Как происходит обучение в современной школе Mobios

Занятия в школе могут проводится как на территории современно оборудованных обучающих студий, так и в режиме онлайн. Для очного образования были созданы современные веб-студии в Одессе и Киеве. Особое внимание уделяется команде преподавателей, а также компьютерному оснащению.

Курсы веб дизайна

Какие специализации изучаются в школе:

  • Веб-дизайн;
  • Разработка и программирование;
  • Дизайн интерьеров;
  • Создание анимаций;
  • Верстка.

Каждая из данных сфер делится на ряд подкатегорий. Поэтому при изучении человек получает только целенаправленные знания с уклоном на практику. Это сделано для того, чтобы при завершении обучения ученик мог уже создавать собственные проекты самостоятельно и зарабатывать на этом.

Компьютерные курсы онлайн

Если вы любите творчество и хотите связать себя с IT-индустрией, посетите курсы графического дизайна в Киеве или Одессе. Эта специализация только набирает обороты. При этом она задействуется и при разработках сайтов, и при создании программного обеспечения, приложений.

Курсы в IT школе Mobios

В качестве альтернативы можно выбрать курсы frontend-разработки, на которых изучается разработка пользовательского интерфейса в интеграции с комплексным функционалом сайтов. Такая специализация требует дополнительного изучения программных языков.

Компьютерные курсы

Если же у вас нет желания связывать себя со сложностями IT-индустрии, достаточно пройти курсы дизайна интерьера в Одессе. Такая профессия может стать не только основой постоянного дохода, но и интересным увлечением.

Новые возможности в обучении от школы Mobios

Помимо описанных курсов, студия обучения Mobios предлагает пройти курсы верстки, программирования, веб-дизайна. Вы можете самостоятельно выбрать формат обучения на основании вашего места проживания и других факторов.

Группы формируются небольшими для того, что преподаватель мог индивидуально работать с каждым из учеников. Полученные навыки можно будет сразу же применять для полноценной работы и заработка. Ведь обучение направлено на усвоение материала комплексно, за отведенный срок.


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