Стартуют продажи комбо-видеорегистратора Inspector MapS

Модельный ряд сигнатурных комбо-устройств Inspector в скором времени пополнится ещё одним топовым девайсом. Модель получила название Inspector MapS, и сочетает в себе все инновационные разработки в сфере автомобильных гаджетов. В компактном корпусе Inspector MapS объединились плоская патч-антенна, благодаря которой габариты устройства минимальны и не будут мешать обзору водителя, а также, современный процессор Ambarella серии А12 вкупе со светочувствительной матрицей SONY Starvis серии IMX, которые обеспечат наилучшее качество ночной съемки. В солнечную погоду от бликов на дисплее защитит IPS технология, благодаря которой изображение остается полностью читаемым. Устройство оснащено сигнатурным фильтром, который значительно снижает количество ложных срабатываний на дороге, а также поворотным на 360◦ градусов магнитным креплением с активным питанием.

Подобный тип крепления уже получил всеобщее признание благодаря удобству и простоте в использовании. В новинку встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, благодаря чему точность и скорость определения местоположения вашего автомобиля займет гораздо меньше времени. Inspector MapS – это первый гаджет от Inspector, который получил своё встроенный Wi-Fi модуль и официальное приложение, благодаря чему, процесс обновления устройства теперь будет максимально комфортным. Также устройство оснащено электронной картографией, которая впервые была внедрена в устройство Inspector Scat SE, и до сих пор не имеет аналогов на российском рынке. eMap позволяет правильно определить местонахождение автомобиля и автоматически выбирает режим чувствительности радарной части и настройки порога скорости в соответствии с ограничением скорости на данном участке. Ещё одна полезная функция устройства - интеллектуальный режим парковки, благодаря которой во время Вашего отсутствия осуществляется мониторинг автомобиля. Гарантийное обслуживание Inspector MapS составит 2 года. В комплекте поставки идёт карта памяти. Производство Южная Корея. В продажу устройство поступит в октябре 2020 года.