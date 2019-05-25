Струйные принтеры Canon WG7700 A3 могут печатать до 80 страниц в минуту

2019-05-25, Автор - Anna; Продукт - anon WG7740, WG7750F ; [82]
Canon представила два новых струйных принтра - WG7740 и WG7750F, которые могут печатать до 70 и 80 страниц в минуту.

Они являются первыми струйными принтерами A3 на основе печатающих головок, разработанными для малых и средних предприятий. Обе новинки использует новую линейную печатающую головку Canon FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering), которая охватывает всю ширину страницы и остается неподвижной во время печати. Наиболее вероятной причиной неточного размещения капель чернил могут быть нарушения воздушного потока, когда бумага движется с высокой скоростью. Чтобы противостоять этому, печатающая головка FINE имеет уникальный набор чипов с соплами для чернил.

Canon также представляет новые технологии циркуляции чернил в сопле и технологии обнаружения выброса чернил с двумя датчиками, которые, призваны обеспечить плотность чернил и стабильность выброса. Также есть новые быстросохнущие пигментные чернила, в которые добавлена ​​специальная полимерная эмульсия для обеспечения более высокой плотности цвета и предотвращения скручивания бумаги. Крышки для устранения застревания бумаги также открываются со стороны тракта прохождения бумаги устройства, поэтому пользователи могут свободно размещать принтер вдоль стены или в углу.

Принтеры поставляются с устройством автоматической подачи документов, которое сканирует с максимальной скоростью 40 изображений в минуту для односторонних документов. Более того, однопроходное дуплексное сканирование может выполняться с очень высокой скоростью 65 кадров в минуту. В серии WG7700 используются четыре чернильных картриджа (обычный черный, голубой, пурпурный и желтый), доступные в емкостях XL и XXL, позволяют печатать до 20 000 страниц в монохромном режиме и до 16 500 страниц в цвете. Canon WG7740 и WG7750F поступит в продажу в июне.

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