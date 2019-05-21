Студенты из Стенфорда создали четвероногого бота Doggo

Группа студентов из Стенфорда создали четвероногого бота Doggo который может танцевать, делать бэкфлип, прыгать и бегать, не требуя какого либо оборудования. Робот сделан из легкодоступных материалов, которые позволяют достичь желаемой акробатики при минимальных затратах — менее 3000 долларов.

Вместо того, чтобы использовать пружины для прыжков, он использует чувствительные к силе внешние двигатели, которые непрерывно определяют уровни силы и крутящего момента, необходимые для каждого движения. Благодаря своему маленькому весу, он может прыгнуть в высоту до 1 метра.

Из-за относительно доступных и готовых деталей этот проект является самым доступным, чем другие. И что более важно, это открытый исходный код. Любой, обладающий достаточными инженерными навыками, может рассказать о том, что предлагает Doggo.