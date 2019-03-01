Switch добавила службу Izneo для просмотра комиксов

Приставка Nintendo Switch не совсем оправдала надежды многих пользователей, но он неожиданно нашел свое место в комиксах.

Это все благодаря Inky Pen - комической подписке, которая в настоящее время эксклюзивна для Switch - и теперь Izneo, приложения, которое специализируется на графических романах, манге и корейских веб-мультфильмах. Он уже доступен на iOS и Android и (после небольшой задержки) появится на консоли Nintendo, принеся с собой библиотеку из 25 000 комиксов. Здесь нет DC и Marvel - за подписку нужно платить всего 8 долларов в месяц за абонемент, что даст вам неограниченный доступ к 1500 комиксам.