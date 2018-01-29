ТВ приставка Mi Box 4 поколения от Xiaomi

На мероприятии в Китае компания Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box четвертого поколения и ее бюджетную модификацию Mi Box 4C. Оба устройства работают на операционной системе Android TV с фирменной оболочкой PatchWall, сильно напоминающей MIUI.

Mi Box 4 получила 64-битный четырехъядерный процессор Amlogic с тактовой частотой 1.5 ГГц, графический ускоритель Mali-450, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ пользовательского пространства, а также модулем Bluetooth. На корпусе устройства присутствуют порты AV, HDMI 2.1, USB Type-A и 3.5-мм аудиоразъем.

Модель Mi Box 4c отличается лишь тем,что получила всего 1 ГБ оперативной памяти и лишилась Bluetooth-модуля, из-за чего для ее управления используется ИК-пульт.Также приставки получили фирменную технологию Xiaomi с использованием искусственного интеллекта, которая изучает действия владельца и рекомендует контент согласно его предпочтениям.

Продажи приставок в Китае начнутся 1 февраля. Стоимость Mi Box 4 составит 349 юаней (3 100 рублей), а Mi Box 4с — 249 юаней (2 200 рублей).