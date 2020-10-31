Tesla поднимает цену на опцию полного самоуправления до 10 000 долларов

Опция Tesla "Полное самоуправление", которая в настоящее время включает функции автопилота, такие как смена полосы движения на шоссе и автоматическая парковка автомобилей, теперь стоит 10 000 долларов, что на 2 000 долларов больше, чем раньше.

Рост цен пока распространяется только на США, где функция полного самостоятельного вождения компании только что запущена в ограниченной бета-версии. Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о повышении цен в твиттере на прошлой неделе в ответ на запуск бета-версии Full Self-Driving для избранной группы клиентов. В то время он сказал, что аналогичный рост цен произойдет и на других рынках с бета-версией.

Несмотря на свое название "Full Self-Driving" по-прежнему требует постоянного мониторинга, и Tesla говорит, что водители должны следить за дорогой и постоянно держать руки на руле, пока оно используется.

Цена на опцию Full Self-Driving неуклонно растет за последние пару лет. Он увеличился с 5000 до 6000 долларов в мае прошлого года, до 7000 долларов в ноябре, а затем до 8000 долларов в июне. Но такое повышение цен - мелочь по сравнению с той стоимостью, которую, по мнению Маска, владельцы Tesla в конечном итоге получат от технологии, по его словам, может составить где-то более 100000 долларов.