TikTok - самое прибыльное мобильное приложение

В начале пандемии количество установок приложений резко возросло, поскольку люди искали, чем заняться. Теперь, после развертывания вакцины, количество установок приложений на платформах Google и Apple немного снизилось (1,2% и 2,1% соответственно в годовом исчислении), но выручка выросла.

Пользователи смартфонов потратили в общей сложности 33,6 миллиарда долларов в Google Play Store и Apple App Store в течение квартала с июля по сентябрь на приложения, покупки внутри приложений и подписки. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было потрачено 29,2 миллиарда долларов. Рост замедляется, однако в прошлом году за тот же квартал расходы выросли на 32%

Магазин Apple по-прежнему приносит больше всего денег - впечатляющие 21,5 миллиарда долларов (+ 13,2% по сравнению с прошлым годом), но платформа Google догоняет его, поскольку получила 12,1 миллиарда долларов (+ 18,6%).

Данные SensorTower показывают, что TikTok был самым прибыльным приложением в мире в обоих магазинах приложений в третьем квартале. Недавно общее количество установок достигло 3 миллиардов, став первым приложением, не относящимся к Facebook, которое сделало это.

TikTok был лучшим приложением в магазине Apple, но не в магазине Google - там собственное приложение Google One поискового гиганта занимает первое место (благодаря подписке на сервис облачного хранилища).

Мобильные игры также набирают обороты: пользователи потратили на 7,7% больше денег, чем в третьем квартале прошлого года - колоссальные 22,4 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы была потрачена в магазине Google Play (13,1 миллиарда долларов), включая iOS (9,3 миллиарда долларов).

Как и в предыдущих кварталах, лучшей мобильной игрой является PUBG Mobile от Tencent , которая за всю жизнь заработала более 5 миллиардов долларов (включая Game for Peace , китайскую версию игры). Другая игра Tencent, Honor of Kings , находится на втором месте, за ней следует Genshin Impact . Genshin может быть всего год, но на его имя уже потрачено 2 миллиарда долларов. Pokemon Go по-прежнему популярен и занял 4-е место, а Roblox замыкает пятерку лучших.