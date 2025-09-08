Tineco представила новое поколение умной техники для уборки на IFA 2025 в Берлине

Компания Tineco показала свои новейшие разработки в сфере умной бытовой техники на международной выставке IFA 2025, которая проходит в Берлине с 5 по 9 сентября. Презентация состоялась 4 сентября и собрала внимание специалистов индустрии и журналистов. Новые модели планируют вывести на рынок США и других стран уже до конца 2025 года.

По словам руководства компании, уже более 19,5 миллиона проданных по всему миру устройств свидетельствуют о прочных позициях бренда на рынке. Новая линейка продуктов, представленная в Берлине, ориентирована на сочетание мощности, удобства и технологий, позволяющих значительно облегчить уборку.Среди основных новинок – моющий пылесос FLOOR ONE S9 Scientist, оснащенный функцией StreakFree для моментального высыхания пола, системой автоматической регулировки iLoop и режимом HydroBurst для устранения сложных пятен. Модель выделяется компактностью (толщина корпуса всего 11 см) и временем автономной работы до 75 минут.

Еще одной премьерой стала модель FLOOR ONE Station S9 Artist – первый пылесос Tineco с интегрированной станцией, которая обеспечивает подачу подогретой воды и запускает систему самоочистки FlashDry с обработкой паром.Кроме того, представлен пылесос PURE ONE A90S с силой всасывания 270 AW и усовершенствованной щеткой 3DSense Master Brush, включающей четыре сенсора для распознавания мусора, краев, освещенности и типа покрытия. Устройство получило защиту от засоров и систему против наматывания волос.