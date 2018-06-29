Transcend DrivePro 550 на две камеры

В сети появились официальные фотографии видеорегистратора Transcend DrivePro 550, который может похвастаться сразу двумя камерами. Одна снимает то, что происходит на дороге, а вторая снимает салон автомобиля. Это довольно интересный вариант, который явно имеет право на жизнь. В последнее время развитие этого сегмента нас очень радует, особенно если учитывать, что производители делают свою продукцию более-менее доступной. Для автомобилиста это возможность за приличные деньги получить средство защиты от дураков на дорогах, да и в случае чего можно будет заснять транспортное происшествие и потом предоставить данные правоохранительным органам. Модель классно выглядит, явно достойна внимания пользователей, плюс производитель уже давно себя хорошо зарекомендовал на рынке. Будем надеяться на продажи в России.