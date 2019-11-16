Twitter полностью запретит политическую рекламу

Две недели назад Джек Дорси публично пообещал, что Twitter запретит всю политическую рекламу, что противоположно тому, что делает Facebook. Решение вступит в силу 22 ноября, и теперь компания опубликовала подробную информацию о том, как действует запрет и какие исключения могут быть сделаны для рекламодателей.

Новая политика придерживается двустороннего подхода к работе с политическим содержанием. В настоящее время компания запрещает платное продвижение контента с четкими ссылками на политические партии, кандидатов, назначенных государственных чиновников, законодательство, референдумы, избирательные бюллетени, директивы и судебные решения. По сути, все призывы к голосованию, просьбы о деньгах и другие виды политической пропаганды будут запрещены в соответствии с новой политикой.

Важной частью новой политики является то, что издатели новостей могут быть освобождены от новых правил контента, если они соответствуют определенным критериям, таким как наличие не менее 200 000 ежемесячных уникальных посетителей и освещение фактических новостей.