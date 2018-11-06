Ученые разрабатывают наномасштабный робот, который проникает в глаза, не повреждая их

Международная команда ученых разработала наномасштабный робот, который может «просверлить» ткань глаза, не нарушая целостность покрова. Робот, который имеет форму пропеллера, имеет ширину всего 500 нм и покрыт антипригарным покрытием, позволяя ему проскользнуть через плотную ткань глаза и свободно перемещаться. Крошечное количество магнитного материала означает, что он может управляться извне тела с использованием магнитных полей.

Исследователи сравнили тканевую матрицу внутри глаза с сеткой двухсторонней липкой ленты. Чтобы избежать застревания нанопропеллера, они разработали специальное двухкомпонентное покрытие: слой молекул, связанных с поверхностью пропеллера, и скользкую антипригарную отделку. «Это скользкое покрытие имеет решающее значение для эффективного движения наших роботов внутри глаза, поскольку оно минимизирует адгезию между биологической белковой сетью в стекловидном и поверхности наших нанороботов» - сказал Zhiguang Wu, доктор - исследователь в Институте интеллектуальных систем им. Макса Планка. В конечном счете, исследователи надеются, что рой наноботов может быть загружен медикаментами и использоваться для доставки именно там, где это необходимо.