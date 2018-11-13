Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Стэн Ли, знаменитый автор комиксов и сценарист, скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Это случилось через два года после смерти жены и серьезной болезни. Информацию подтвердила дочь создателя многочисленных персонажей Marvel.

Работая рука об руку, в основном с легендарными художниками Марвела Джеком Кирби и Стивом Дитко, он помог с созданием супергероев Marvel, таких как Мстители, Черная пантера, Сорвиголова, Доктор Страндж, Фантастическая четверка, Халк, Железный человек, Человек-паук и Тор. Ли сыграл эпизодические роли во многих фильмах Marvel. Также он был продюсером более 20 картин. Хоть Стэн технически больше и не участвовал в творческом процессе Marvel, так как много лет назад, он оставался почетным председателем на протяжении всей своей жизни. Спасибо за увлекательный мир комиксов, Стэн!